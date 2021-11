Orrore a Nola, torna dalla ex la e strupra in casa

Gli agenti del commissariato di Nola hanno arrestato un 43enne nolano con precedenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto responsabile di atti persecutori e violenza sessuale nei confronti della ex-compagna. Le indagini avviate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima. In ripetute occasioni, era finita minacciata ed aggredita dall’uomo. Con il suo comportamento, le aveva cagionato una perdurante ansia e paura costringendola, altresì, a cambiare le proprie abitudini di vita.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è condotto presso il carcere di Poggioreale a Napoli dove si trova attualmente.