Sfogliatella, e come poteva essere altrimenti, ma anche panettone ed altre leccornie. Tutto realizzato con la mela annurca, prodotto locale simbolo dell’area vesuviana e del Napoletano. A crearli le sapienti mani del pluripremiato pasticciere Emilio Ambrosio, meglio conosciuto come il Re della Sfogliatella. Dal laboratorio di San Gennarello di Ottaviano sono uscite fuori delle autentiche opere. Una collaborazione con il biologo naturalista, Gennaro Barbato, autentico fuoriclasse nella conoscenza del territorio. Insomma, un matrimonio che poteva produrre soltanto un’eccellenza da un prodotto locale così venerato e così ricercato tale da essere esportato come prelibatezza in tutto il mondo.

Dunque, dal Re della Sfogliatella è possibile assaggiare anche il tipico dolce partenopea con ripieno, appunto, di mela annurca. Solo una delle tanti varianti di sfogliatelle che grazie ad Emilio Ambrosio sta scoprendo via via una lunga serie di ottime varianti. Oltre naturalmente alle versioni classiche. E già nel corso della manifestazione di qualche settimana i dolci con la mela annurca sono andati a ruba.