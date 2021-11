Da un attento e specifico monitoraggio, si è constatata una tendenza all’aumento del fenomeno infortunistico in ambito autostradale. Soprattutto in prossimità dei cantieri di lavoro che sussistono su alcune fra le arterie a più alta intensità di traffico. Pertanto, la direzione del dipartimento di polizia stradale per la Campania e la Basilicata predisporrà dal 29 Novembre al 05 Dicembre 2021, servizi mirati al controllo della velocità con l’impiego di apparecchiature speciali e l’utilizzo di veicoli d’Istituto al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione.

La mappa

Le autostrade interessate dai predetti servizi saranno su A/1 Milano/Napoli, A/3 Napoli/Salerno, A/16 Napoli/Bari, A/2 del Mediterraneo, ex A/3 Salerno/Reggio Calabria, A/30 Caserta/Salerno

L’utenza sarà informata preventivamente dell’attivazione dei predetti servizi mediante i pannelli luminosi a messaggio variabile che indicheranno espressamente la sopra enunciata attività di controllo.