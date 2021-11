Ancora maltempo, nelle prossime ore in Campania. Anche se a partire dalle ore 18 di oggi pomeriggio e fino a domani si passa da un’allerta di livello ‘arancione’ a livello ‘giallo’. La Protezione Civile della Regione Campania ha, infatti, prorogato l’allerta meteo in scadenza alle 18 di stasera. Allarme fino a domani, martedì 30 novembre sull’intero territorio. Anche se l’intensità delle precipitazioni, a partire da domani mattina, andrà via via ad attenuarsi ed i temporali lasceranno il posto a occasionali rovesci. Previste ancora raffiche di vento.

Massima attenzione va prestata ai fenomeni connessi al dissesto idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, a causa della saturazione dei suoli che potrebbe portare, tra l’altro, all’innesco di frane o caduta massi.