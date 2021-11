Dileggi e offese su Facebook al sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino dagli studenti che volevano le ”scuole chiuse”. I fatti nella giornata annunciata con una previsione meteo da ”allerta arancione”. Il sindaco ha annunciato che, pur avendo sempre sopportato in passato ogni ironia e satira sui social, questa volta non lascera’ che le offese passino sotto silenzio. Facendo valere il rispetto che ogni buon cittadino deve alle istituzioni democratiche dello Stato.

Ieri, in controtendenza con le decisioni assunti dai sindaci del circondario, da San Giorgio a Cremano a Torre Annunziata, così come di altri comuni a Nord di Napoli, dell’area Vesuviana e della Penisola sorrentina, Cimmino ha deciso di non decretare la chiusura delle scuole. Spiegando di avere assunto tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli studenti. E di avere mezzi necessari a intervenire in caso di eventualità derivanti dalle condizioni avverse del meteo. Le reazioni di alcuni studenti che frequentano gli istituti scolastici di Castellammare di Stabia sono scomposte e oltraggiose. Cimmino ha annunciato di avere dato mandato all’ufficio legale del Comune per identificare e denunciare chi lo ha insultato.