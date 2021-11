Napoli, la polizia blocca due minori: erano armati di coltello e sfollagente, uno è di Nola

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Umberto. Qui la segnalazione di due giovani armati di coltello. I poliziotti hanno rintracciato i due trovandoli in possesso di due coltelli a farfalla con la lama della lunghezza di circa 12 cm. A.P., 17enne di Nola e L.K.L., 20enne di Avellino, entrambi con precedenti di polizia, sono denunciati per porto abusivo di armi. Nel pomeriggio della stessa giornata i Nibbio, nel transitare in via Firenze angolo via Milano, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter. Era privo del casco protettivo e lo hanno fermato.

Il ragazzo, un 15enne di Castel Volturno, trovato in possesso di uno sfollagente telescopico. Per tale motivo, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Sanzionato anche per guida senza patente poiché mai conseguita e guida senza casco. Infine, lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo e il minore affidato ai genitori.