Nancy Strocchia si è spenta. Aveva solo 18 anni, Saviano è in lutto. Una morte dolorosamente atroce per un malore improvviso, un aneurisma sembrerebbe contro cui ha lottato in ospedale per alcuni giorni. Ma il sorriso di Nancy si è purtroppo spento per sempre. Cordoglio espresso anche dal sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli: «Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della giovane Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico». Si sta valutando anche il lutto cittadino per ricordare la ragazza. Sui social era sempre piena di vita, sorridente, affettuosa.

Tanto il dolore sul web: «Tutte le mie preghiere e quelle degli altri in questi giorni non sono bastate. Ti ho voluta ricordare cosi com’eri, sempre sorridente e nello stesso momento una persona umile e speciale per tutti. Te ne sei andata senza poterci dire niente ne salutare né vederci. Hai lasciato dentro tutti un dolore che non si colmerà mai. Da quel maledetto sabato sera non si è capito più nulla su di te è successo tutto così in un attimo. A 18 anni non si possono lasciare sogni che non potrai più realizzare», scrive un amico.