MSC Technology, divisione tecnologia del gruppo MSC nella parte movimentazioni merci, avvia la campagna nazionale di recruiting per 600 posti di lavoro nell’ambito delle professioni informatiche e digitali. La campagna inizia il 10 novembre e si prevede che possa concludersi entro la fine del 2022. La campagna si rivolge in particolare ad analisti, progettisti e sviluppatori web e software. Professionisti nell’ambito della Business Intelligence, sistemisti, esperti di sicurezza informatica. E ancora tester e esperti in tecnologia AGILE, con esperienza e seniority diverse. La ricerca si rivolge a a profili con esperienza, giovani diplomati e neolaureati. La campagna di recruiting avviata dal Gruppo Msc si muove in più direzioni. Si cercano figure senior e middle, figure di management, ma anche profili junior quali giovani neolaureati e diplomati negli istituti professionali e Its.

A tutti Msc Technology offre percorsi di inserimento e formazione specifici, per facilitare l’ingresso in azienda, conoscere e condividere obiettivi e prospettive del Gruppo. Inoltre sono previsti anche incentivi per favorire gli spostamenti a Torino per chi proviene da altre aree del Paese. Infatti, a ulteriore sostegno dell’inserimento in azienda e della crescita professionale delle risorse, Msc Technology ha inoltre previsto una Policy relocation che possa agevolare il trasferimento in Piemonte dei candidati a cui si rivolge la ricerca.