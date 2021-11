Continuano incessanti i controlli di Carabinieri e Siae nei locali e nei luoghi della movida di Pompei. I servizi di controllo, effettuati dai Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, insieme con il personale dell’ufficio Siae di Napoli hanno portato all’identificazione di 101 persone. Inoltre controllati 46 veicoli. Durante il servizio effettuato nelle aree cittadine più frequentate controllate diverse attività commerciali. Sanzionato ai sensi delle normative anticovid il titolare di un ristorante di via Sacra, responsabile di non aver impedito l’assembramento dei clienti. Inoltre rilevato che non erano regolarmente

controllati i green pass degli avventori accolti nei locali chiusi.

Sanzionate anche altre 6 attività di ristorazione presenti in via Lepanto, piazza Bartolo Longo, via Sacra, via Mazzini e via Roma. I Carabinieri e il personale della Siae hanno constatato violazioni sul diritto di autore in tema di intrattenimento musicale.