“Ormai puzza di cadavere”, “chi di napalm ferisce, di napalm perisce?”, “..andate a bruciargli la casa”, “vacciniamolo! un colpo per ogni marca”. Sono alcune delle minacce all’indirizzo del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca pubblicate su una chat di Telegram denominata “Basta Dittatura”. Postate dunque da frequentatori del gruppo. Nella chat viene anche indicato l’indirizzo del governatore. La discussione è avviata a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal governatore della Campania, che ieri, parlando dei cosiddetti “no vax”, ha invocato l’uso del lanciafiamme.

Tra i commenti ne figura anche uno in cui viene sottolineato che “Produrre del Napalm in casa non e’ cosi’ difficile”, con a seguire la “ricetta”: “nafta, olio di palma, alluminio, ecc.”. Numerosi sono anche i riferimenti all’inchiesta che vede De Luca indagato a Salerno.