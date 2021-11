Comprano due paia di scarpe piuttosto costose a La Cartiera di Pompei, ma in un momento di distrazione qualcuno gliele porta via. Dunque, circa 300 euro di calzature appena comprare e subito rubate. Vittime mamma e figlia della Costiera Sorrentina che erano andate a fare shopping nel centro commerciale della città mariana. Dopo essere uscite dal negozio di scarpe, le due donne si sono fermate a consumare qualcosa in uno dei chioschi. Avranno poggiato le borse su qualcosa ed in un momento di scarsa attenzione, è arrivato il ladro di turno che ha portato via le borse.

Secondo quanto appreso mamma e figlia si sono rivolte prima alla vigilanza e poi alle forze dell’ordine nel tentativo di denunciare il furto. L’auspicio è che siano gli uomini in divisa ad individuare il ladro attraverso le immagini della videosorveglianza interna.