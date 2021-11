Un albero è caduto in piazza Cavour a Napoli, finendo su un’auto parcheggiata in strada. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero persone coinvolte. Il crollo potrebbe essere collegato al maltempo che dalla scorsa notte ha portato in città piogge di diversa intensità nel corso delle ore. La zona è stata recintata. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta gialla che era già in vigore, estendendola al pomeriggio di domani.

Completamente distrutta la vettura, fortunatamente non c’era nessuno all’interno dell’abitacolo al momento dell’incidente e si puo’ parlare di tragedia solo sfiorata. Resta comunque molto alto l’allarme e l’allerta meteo che la Protezione Civile regionale aveva inizialmente diramato fino a domani mattina ed è gia’ prorogata fino alle ore 18. Massima attenzione, soprattutto nelle zone vicine a rilievi montuosi e pareti rocciose, al rischio caduta massi e frane. Previste raffiche di vento e temporali su tutta la Campania ad eccezione delle zone Alta Irpinia, Sannio e Tanagro che per prime dovrebbero uscire dalla fase critica.