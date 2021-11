Autostrada A1 chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Capua e Caianello. Le tre corsie sono completamente allagate a causa della pioggia battente dovuta all’eccezionale giornata di maltempo abbattutasi sulla Campania. In diversi punti si sono registrati anche smottamenti di terra. La società autostrade è al lavoro con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per soccorrere chi è rimasto bloccato.