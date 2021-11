Prorogata, in Campania, fino alle mezzanotte di domani, l’allerta meteo di livello ‘Giallo’. Previsti, dunque, su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro), precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi. Associati a raffiche di vento. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l’altro, a frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.

Attenzione anche alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono possibili fenomeni di impatto al suolo come, tra gli altri, ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno.