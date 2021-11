Dolore a Marano per il decesso di Gioia La Marca, 21 anni e studentessa. La ragazza aveva accusato nei giorni scorsi un malore, per poi essere ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Per ora non sono ancora conosciute le cause del decesso, anche se probabilmente potrebbe essersi trattato di un’encefalite fulminante.

Il cuore della ragazza ha smesso di battere ieri in ospedale. I funerali della ragazza si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa del santo patrono della città. Sono centinaia i messaggi di cordoglio sulle pagine social. L’intera comunità è sotto choc per la notizia.