“Fin quando lavoravo dodici ore al giorno e mi stavo zitto con i 15 euro che prendevo andava tutto bene. Ma quando ho chiesto al mio ex datore di lavoro un contratto e una giusta retribuzione mi ha cacciato. Offendendomi poi per il colore della pelle e ora mi cerca per farmi male perché non vuole che vada a lavorare da altre parti”. Ha molta paura Didier (nome di fantasia, ndr), richiedente asilo della Costa d’Avorio di 34 anni. Meccanico anche molto bravo visto che sa fare anche l’elettrauto e il gommista. Arrivato in Italia nel dicembre 2017 e ospite attualmente di un centro di accoglienza del Casertano, fino a qualche giorno fa lavorava a Napoli presso un’officina meccanica. Ma ora si nasconde per paura di ritorsioni dopo aver cercato di vedersi riconosciuti diritti basilari.

I fatti