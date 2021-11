Laboratori chiusi all’alberghiero a Napoli: scuola vandalizzata e insulti alle prof

C’è agitazione all’ Istituto Professionale di Stato per L’Enogastronomia e L’Ospitalità Alberghiera “G. Rossini” di Bagnoli, nella succursale di via di Pozzuoli. Il motivo di ciò, secondo quanto raccontato da alcuni studenti rivoltisi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, sarebbe da ricondursi al ritardo nella attivazione dei laboratori, fondamentali per una scuola alberghiera.

Nella giornata del 17 novembre, però, si è andati ben oltre l‘agitazione e come si vede in alcuni filmati diffusi dai social, le proteste per i laboratori sono diventate una scusa per fare del vandalismo. Aule ridotte a campi di battaglia, armadietti e porte forzate, estintori utilizzati per gioco, cori da stadio, insulti agli insegnanti. Questo ed altro è accaduto nell’istituto dove è stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare tutto alla calma. “Prendi quella sbarra di ferro!” – si sente dire in uno dei filmati. In un altro, ad un certo punto parte un coro indirizzato ad un’insegnante: “ Pu***na!”

Le reazioni

“Abbiamo inviato una nota alla Direzione Scolastica per avere un resoconto dettagliato degli avvenimenti e per capire se siano stai presi provvedimenti contro i facinorosi ed i vandali. Evidentemente nell’istituto c’è più di una testa calda in quanto questa non è la prima volta che sono denunciati fatti simili.

Vandalizzare e distruggere la propria scuola, documentando tutto con dei filmati per vantarsene è sintomo di una grave diseducazione e di una mancanza di valori sociali. I genitori di questi alunni, sono al corrente delle loro ‘imprese’? Hanno preso delle posizioni su queste vicende? Chiediamo che si intervenga duramente su questi ragazzi e le loro famiglie. Siamo sinceramente molto preoccupati per questi ragazzi, per quel che potrà essere di loro se non verranno rieducati, e anche per l’istituto già in enormi difficoltà. ”- si è così espresso in merito il Consigliere Borrelli.