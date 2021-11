Incidente sulla Statale, un morto e tre feriti: traffico in tilt

Lungo la strada statale 372 “Telesina”, a causa di un incidente, il traffico e’ rallentato in corrispondenza del km 63,200, nel territorio comunale di Benevento. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre autovetture provocando il decesso di una persona. Attualmente e’ interdetta al transito la corsia di marcia; la circolazione usufruisce della corsia di sorpasso. Sul posto e’ presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118.

Secondo quanto si apprende la vittima è un 54enne di San Giorgio del Sannio. A scontrarsi sono stati un furgone, una Opel Mokka e una Dacia Logan.