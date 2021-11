Battipaglia piange Raffaela Travisano. La 53enne è deceduta ad Ibiza (Spagna) a causa di un grave incidente stradale. La “regina della dance”, come veniva chiamata negli anni ’90, è rimasta vittima in un testacoda al chilometro 9 della Camì Vell de Sant Mateu che non le ha lasciato scampo. La donna è precipitata con la sua auto in un dirupo di quattro metri. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro. La donna – secondo quanto riportato dai siti spagnoli – potrebbe essere stata vittima di un colpo di sonno o di una distrazione.

Il corpo, cremato, è tornato in Italia nei giorni scorsi. Giovedì mattina è stata celebrata una messa in suffragio presso la chiesa “Sant’Antonio di Padova” in località Serroni di Battipaglia. L’urna cineraria, successivamente, è stata tumulata nel cimitero di Laviano, paese d’origine dei genitori.