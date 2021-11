Incidente a Battipaglia, dopo la mamma si è spenta anche la figlioletta di due anni

Anche per la piccola non si è riuscita ad evitare la morte. Il decesso è avvenuto questa mattina all’ospedale Santobono di Napoli. La tragedia si è consumata ieri lungo la strada statale 19 ad Eboli. Vincenza Avallone di Battipagllia è morta subito dopo lo scontro frontale avvenuto in località Fontana del Fico. Madre e bimba, moglie e figlia di un carabiniere originario di Battipaglia e in servizio presso la stazione di Vietri di Potenza, viaggiavano a bordo di una Lancia Y. Lo scontro frontale con una Fiat 500 prima di finire fuori strada.

Nel violento impatto, le cui cause sono ancora al vaglio degli investigatori, la donna è

deceduta sul colpo, mentre la piccola, soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata traspor-

tata d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dov’è stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata rianimata sul posto. La piccola è poi passata, nel pomeriggio, al Santobono di Napoli. Purtroppo qui si è spenta.