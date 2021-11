Doppio appuntamento tra domani e dopodomani da Imperial Garden a Poggiomarino, che inaugura così il suo mese di dicembre con due eventi. Sarà un calendario molto fitto anche in vista delle festività ormai alle porte. Domani torna Mr. Hyde che prenderà parte all’Aperichic dopo l’appuntamento live che l’altra settimana ha fatto registrare il sold out nel locale diventato punto di riferimento della movida vesuviana. L’ingresso è gratuito per la serata del primo dicembre.

Il giorno successivo, giovedì 2 dicembre, torna l’appuntamento con il Latin Night, ormai già una certezza per gli appassionati del ritmo latino ed inserito nel calendario da tempo. Dunque, serate da non perdere da Imperial Garden in via Turati a Poggiomarino.