Il Covid non arretra ed è ancora guardia alta nella Piana del Sele. E’ morta una donna di Eboli, 44 anni, che era ricoverata all’ospedale di Agropoli per patologie pregresse. Dopo la notizia di nuovi focolai in Cilento, in particolare a Centola, ecco il nuovo bollettino che riguarda il comune di Eboli e che comunica anche 5 nuovi positivi. Sono 9, invece, le guarigioni.

“Apprendo la notizia dell’ennesima vittima per causa Covid-19 nella nostra Città – dichiara il sindaco di Eboli Mario Conte -. Nel formulare le condoglianze ai familiari, invito tutti i cittadini a rispettare le norme dettate in materia di emergenza sanitaria, che sono tuttora vigenti”. “La pandemia, – conclude – purtroppo, non è ancora finita e non possiamo abbassare la guardia”.