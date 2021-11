Sembra tratto da una scena di un film, forse con l’unica variante che i malviventi restano a mani vuote. Decine di automobilisti, infatti, hanno letteralmente visto volare soldi in strada, hanno bloccato le loro vetture e cercato di raccogliere il denaro caduto. La scena, che non ha nascosto i suoi lati comici, ha causato però anche un maxi tamponamento. I due rapinatori non avrebbero fatto nulla per recuperarli temendo l’immediato arrivo della polizia. È quanto accaduto all’altezza dello svincolo di Scampia, è tutto vero.

Ad anticipare la notizia è stato il sito SiComunicazione. I due malviventi che viaggiavano a bordo di uno scooter, hanno visto i loro soldi, frutto di una rapina, volare dallo zaino.