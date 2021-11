Sospiro di sollievo per gli 80 dipendenti ex Auchan che ora lavorano per il centro commerciale Grand’Etè, “Porte di Pompei”. Il Tar ha sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Pompei, riservandosi poi di esprimersi nel merito. Quindi, per il momento, il nuovo gruppo continua ad operare con grande soddisfazione per le maestranze. Tre giorni fa avevano protestato davanti al Comune della città mariana che aveva sospeso le attività per problemi burocratici. Si attenderà, quindi, che il Tribunale amministrativo stabilisca chi ha ragione.

Il gruppo di grande distribuzione o il Comune che ha ritenuto illegittima la documentazione presentata e riscontrato l’assenza di autorizzazioni.