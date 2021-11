Uno striscione con su scritto ‘”Giustizia e solidarietà” per due figli di questa città’, firmato ‘ultras Portici’ è affisso in via IV Novembre a Portici. Un ricordo per Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella. I due giovani uccisi la notte del 29 ottobre in via Marsiglia a Ercolano. Intanto si tiene oggi l’udienza di convalida del fermo emesso dalla Procura di Napoli nei confronti di Vincenzo Palumbo. Secondo il racconto fornito dall’indagato, avrebbe agito perché li aveva scambiati per ladri.

A Palumbo (difeso dall’avvocato Francesco Pepe) dal 29 notte chiuso nel carcere di Poggioreale, i carabinieri e il procuratore aggiunto di Napoli Pierpaolo Filippelli contestano il reato di duplice omicidio aggravato. Secondo le risultanze investigative finora acquisite, Palumbo avrebbe sparato all’indirizzo dell’auto dei giovani ben undici colpi. Tutti esplosi con la Beretta calibro 40 che deteneva legalmente.