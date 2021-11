Oggi ad Eboli è trascorso il giorno del dolore per i funerali di Vincenza Avallone, 38 anni, e della figlioletta Greta di due anni. Purtroppo anche il cuoricino della piccola coinvolta nel terribile incidente avvenuto martedì mattina in località Fontana del Fico, tra Eboli e Battipaglia, ha smesso di battere. Un sinistro stradale che ha macchiato nuovamente quella strada, la statale 19, di sangue. Stamane i funerali ed il lutto cittadino.

Il primo cittadino ha infatti proclamato per oggi, giovedì 11 novembre, una giornata di lutto cittadino. Lo ha deciso in occasione delle esequie della signora Vincenza Avallone, che si sono tenuti presso la chiesa di San Bartolomeo. Una comunità sotto choc per la moglie e la figlia di un carabiniere benvoluto da tutti e che adesso è rimasto solo.