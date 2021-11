Giornalista molestata in diretta da un tifoso. Il gelo in studio: «Non te la prendere»

«Stavo facendo il mio lavoro e mi hanno palpeggiata. È inaccettabile nel 2021». Comincia così la denuncia di Greta Beccaglia, giornalista di Toscana Tv e della la trasmissione «A tutto gol». Stava portando avanti il suo collegamento raccogliendo le reazioni a caldo dei tifosi fuori lo stadio Castellani dopo la partita Empoli-Fiorentina. Nel bel mezzo del servizio, un tifoso le è passato accanto dandole una pacca sul sedere, lasciando di stucco la giornalista. «Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace», ha detto immediatamente lei. In studio dal conduttore però in un primo momento non è arrivata nessuna solidarietà, anzi. «Non te la prendere, non te la prendere», le è stato detto dal collega. Che però pochi secondi più tardi ha specificato: «Chiudiamo il collegamento, così ti permettiamo di reagire. Questi atteggiamenti meritano ogni tanto qualche sano schiaffone, che se fosse dato da piccolo, non avrebbero fatto crescere queste persone così».

L’Ordine dei giornalisti della Toscana «condanna quanto accaduto» nel pomeriggio di sabato ed «esprime piena solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia. Subito contattata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini». Ma, sottolinea l’Odg, «chi era in studio, invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a “non prendersela”. Verso di lei non si è sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore». Anche rispetto a questo aspetto della vicenda «l’Ordine ribadisce che è giunto il momento di smetterla di minimizzare e ricorda che la violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale e sociale».