“I Carabinieri della locale stazione, agli ordini del Comandante Angelo Cardone, hanno proceduto all’arresto di due persone sospettate di essere intente a compiere furti nelle case di Poggiomarino. L’arresto è avvenuto sulle preziose segnalazioni di alcuni cittadini, che, se strutturate, possono dare grandi risultati. I due indagati sono trasferiti in carcere”. A darne notizia è il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga. Di recente stanno crescendo i furti in città e la popolazione è molto spaventata.

Il primo cittadino continua: “Colgo l’occasione per complimentarmi con i militari dell’Arma ed invito tutti i poggiomarinesi ad avere piena fiducia nel loro encomiabile lavoro, come in quello di tutte le Forze dell’ordine. Tutti, ognuno per il proprio ruolo, stiamo mettendo in campo il massimo sforzo per la sicurezza e serenità dei nostri concittadini”.