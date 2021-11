Furti nelle case a Palma Campania, arrivano i controlli straordinari della polizia

A seguito della collaborazione instaurata con la Questura di Napoli e con il Commissariato di di Nola partono controlli speciali a Palma Campania: “Servono a far fronte all’emergenza dei furti nelle abitazioni dei mesi scorsi”. Lo fa sapere il sindaco Nello Donnarumma. “Continua la sinergia con la Polizia. In questi giorni alle attività di controllo del territorio hanno partecipato anche le unità Cinofile e il Reparto Prevenzione Crimine Campania. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro alle Forze dell’Ordine con la stima e la riconoscenza di sempre”, conclude il primo cittadino.

Nelle scorse settimane Palma Campania, così come la limitrofa San Gennaro Vesuviano, è finita al centro di numerosi furti. Una zona pesantemente trafitta dalla piaga dei topi d’appartamento.