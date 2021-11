Tragico incidente in Puglia alle tre di notte sulla strada provinciale Turi-Castellana Grotte, in provincia di Bari. Due fratelli, entrambi giovanissimi, sono morti. Lui aveva 25 anni e risiedeva a Valenzano, la sorella (28) nel capoluogo di regione. Drammatica la modalità: l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada. I due fratelli che hanno perso la vita erano sul sedile posteriore. Un terzo passeggero e il conducente sono ricoverati in codice rosso (uno è in prognosi riservata) a causa delle lesioni.

A una curva il conducente, sul quale si attende l’esito delle analisi sull’eventuale uso di alcol o droga, avrebbe perso il controllo del mezzo, che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Turi e di Gioia del Colle. Il ragazzo deceduto risiedeva a Valenzano, la sorella a Bari.