Un uomo visto affiorare dalle acque del torrente Solofrana una sagoma di un animale. Si è avvicinato al ponte di via Giambattista Vico che affaccia sul corso d’acqua. Proprio nel punto in cui si congiunge con il torrente Cavaiola. Entrambi i torrenti danno vita all’Alveo Comune Nocerino, affluente tributario del fiume Sarno. L’uomo ha allertato la polizia municipale. La carcassa, almeno sino alle 13,30 di ieri era ancora nell’acqua. Quello che resta dell’animale è rimasto incastrato in un punto in cui il torrente degrada verso il basso ed è rimasto fermo anche a causa della scarsa corrente dell’acqua.

Impossibile stabilire dove l’animale è stato gettato nel torrente. Probabilmente chi ha deciso di disfarsene ha approfittato della pioggia insistente della scorsa notte sperando che l’acqua trascinasse il più lontano possibile la carcassa.