«Federico Salvatore trasferito dall’Ospedale del Mare ed ha iniziato il suo percorso di riabilitazione». Lo scrive la moglie Flavia sulle pagine Facebook dell’artista napoletano, aggiornando i fans sulle condizioni del marito. L’artista colpito da una grave emorragia cerebrale nella prima settimana dello scorso ottobre. «L’infinito affetto da parte vostra ci dà sempre più forza, giorno dopo giorno, siete tantissimi e calorosissimi. Per ricambiare tutto l’amore che Napoli, e non solo, sta dimostrando a Federico ho deciso di condividere con voi questo brano. C’è tutto l’amore che lui, da sempre, prova per la sua terra».

«È un brano malinconico, come il momento che tutti noi che vogliamo bene a Federico stiamo vivendo. Ma allo stesso tempo un brano di speranza e d’amore», ha scritto ancora Flavia, allegando al suo posto un video in cui il marito, vestito da Pulcinella, interpreta Napolitudine, uno dei suoi brani più melodici e testimonianza della sua grande passione per la sua città».