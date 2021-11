Alcune metodiche di esercizi per i pettorali , o meglio dette fibre bianche , fibre molto veloci con basse ripetizioni 8 / 10 causano la loro stimolazione di crescita muscolare.

I pettorali sono muscoli molto ampi che danno volume al torace e conferiscono un aspetto imponente e virile. Per un allenamento corretto bisogna considerare che constano di una parte alta ovvero il capo clavicolare e di una parte bassa il capo sternocostale. Lo sviluppo uniforme di questi capi conferisce ai pettorali l’aspetto bombato a cui tutti i praticanti di bodybuilding aspirano.

L’esercizio più importante per i pettorali consiste nelle distensioni su panca piana eseguite con manubri o bilanciere.

A seconda dell’inclinazione della panca si sollecita di più la parte alta dei pettorali o la parte bassa; per questo è fondamentale non utilizzare sempre la stessa inclinazione per sviluppare correttamente i pettorali.