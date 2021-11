Due corse su gomma all’andata e due al ritorno lungo la tratta Napoli-Centro Direzionale-San Giorgio a Cremano. Sono quelle in programma a partire dalla mattinata di lunedì 22 novembre e fino a contrario avviso dall’Ente autonomo volturno nell’ambito delle linee vesuviane, in aggiunta al servizio ferroviario. Il servizio, attivo dal lunedì al sabato festivi esclusi, sarà operato da autobus della società A.M. Autoservizi Meridionali. Gli orari sono consultabili sul sito di Eav.

“Abbiamo inaugurato la nuova biglietteria dell’Eav a piazza Garibaldi. Stazione in cui confluiscono 50mila viaggiatori al giorno, snodo in cui linee Circumvesuviana si collegano a Fs e li’ arriva anche la Cumana. Primo pezzo programma di trasformazione dell’area. La stazione di porta Nolana sara’ interrata, tutto sara’ coperto”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social, parlando della giornata di ieri.