Un uomo del 1991 di San Giorgio a Cremano e’ stato ferito ad entrambe le gambe da colpi d’arma da fuoco. L’episodio, sul quale indaga la Polizia di Stato, e’ accaduto intorno alle 14.30 in via Ferrante Imparato nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. L’uomo avrebbe raccontato alla Polizia che era in sella ad uno scooter quando una moto (non e’ chiaro con quante persone a bordo) gli si sarebbe posta innanzi, tagliandogli la strada, e da li’ sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco.

Due colpi lo hanno raggiunto ad una gamba, un terzo all’altra. Al momento e’ ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli ma non in pericolo di vita.