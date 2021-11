Dramma a Poggiomarino: camion investe ragazzo, 19enne in condizioni disperate

Sta lottando per la vita un 19enne di Poggiomarino investito questo pomeriggio da un camion mentre percorreva a piede Via Fornillo. Il giovane si trova in condizioni gravissime, praticamente disperate, all’ospedale di Nocera Inferiore. Il primo soccorso arrivato sul posto ha trovato una scena terribile. L’ambulanza è andata di corsa all’ospedale di Sarno, dove hanno disposto il trasferimento all’Umberto I. Il nosocomio nocerino è infatti più attrezzato per situazioni di grave emergenza dal punto di vista neurologico. Sul posto i carabinieri della locale stazione agli ordini del comandante, il maresciallo Angelo Cardone. A loro il compito di chiarire l’accaduto.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Ancora tutta da accertare la dinamica, così come sono chiaramente da stabilire eventuali responsabilità. Di certo c’è che il mezzo pesante ha investito il giovane che stava procedendo a piedi nella strada periferica di Poggiomarino. Disagi sul posto, naturalmente, anche per il traffico veicolare.