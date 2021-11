“Qualche ora fa in Campania è morta una giovane mamma che era stata ricoverata quasi due mesi fa per Covid. Era in stato di gravidanza, un mese fa è morto il bambino e ora è morta anche lei”. Queste le informazioni diffuse dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della cerimonia per il giuramento di Ippocrate. Manifestazione organizzata dall’ordine dei medici di Napoli in corso nel teatro Augusteo. “Questi episodi drammatici ci sentono a ricordare che quando parliamo di Covid non bisogna banalizzare. Ho la sensazione – ha detto – che molti guardino al Covid come a una influenza. Non è così”.

Antonella Delli Santi di Montano Antilia aveva appena 26 anni ed era già mamma. Aspettava il suo secondo figlio e da incinta ha contratto il Covid senza essere vaccinata. Le sue condizioni si sono aggravate fino a perdere la vita dopo due mesi di ricovero. Un mese fa la morte del piccolo appena nato prematuro per le condizioni della donna.