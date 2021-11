“Non so se è il caso di fare feste di piazza a fine anno, io le eviterei”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Cosa vuoi controllare in una festa del genere? Ed è un peccato bruciare risultati importanti di tranquillità magari per una grande festa o evento – aggiunge – per quest’anno mi manterrei prudente, teniamoci quello che abbiamo già conquistato”. «Se non mettiamo in piedi un piano di controlli rigorosissimo, le misure prese al Governo rischiano di rimanere sulla carta e rischiamo di fare la fine dell’Austria» ha proseguito. «È un problema che io ho sollevato nella conferenza stato- regioni – ha detto – mi auguro che questa volta si metta in atto un sistema di controllo, ho proposto anche sanzioni pecuniarie, 100 euro se sei senza mascherina, chi frequenta luoghi proibiti dalle leggi dello Stato senza vaccino 1000 euro di multa».

«Se c’è un rilievo critico» ai provvedimenti presi dal Governo per arginare gli aumenti dei contagi Covid, «è che queste misure arrivano in ritardo». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. «Bene le misure di Governo ma c’è proprio bisogno di aspettare il 6 dicembre, metà dicembre, che stiamo aspettando? – ha detto – Il Governo ha deciso solo anti ieri che è obbligatorio per il personale sanitario la terza dose. Ci voleva la zingara per capire che era indispensabile la terza dose? Dovevamo aspettare per capire di ridurre a 5 mesi la terza dose?».