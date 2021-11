“Vaccinatevi, la terza dose non si può fare dopo, bisogna fare prima, tutto prima anche perché il personale scolastico si è vaccinato con Astrazeneca. Quindi, noi dobbiamo muoverci perché dobbiamo vaccinare 170mila persone che fanno parte del personale scolastico”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito al vaccino da somministrare ai docenti.

“Dobbiamo fare uno sforzo per completare la terza dose al personale scolastico che oggi è il più esposto perché – ha spiegato – è a contatto con ragazzi. Bambini sotto i 15 anni che, in larghissima misura, non sono vaccinati e possono portare il contagio. Questo ci serve per la tutela dei bambini del personale scolastico e anche per evitare di dover chiudere di nuovo le scuole”, ha concluso il presidente.