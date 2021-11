“Sulla vaccinazione dobbiamo fare una battaglia culturale. Ci sono elementi di neomedievalismo, arriveremo alla stregoneria tra poco. Un’onda di disinformazione e primitivismo che rischia di avere una ricaduta sulla campagna ordinaria per i bambini”. Così il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Palazzo Santa Lucia. Stamattina ha presentato il protocollo d’intesa tra la Regione e il territoriale Ordine degli psicologi. Numeri alla mano il governatore esprime tutta la sua preoccupazione che riguarda la situazione delle scuole.

“Gli ultimi dati – spiega De Luca – vedono la triplicazione del contagio sotto i 15 anni e in particolare nella fascia di età 11-15. Un problema delicato e se non stiamo attenti rischiamo di dover richiudere tutto. Nell’immediato dobbiamo completare la terza dose per la popolazione scolastica, poi quando sarà autorizzata, dovremo lavorare per la campagna vaccinale per i più piccoli. Non ho più nessuna voglia di discutere con chi non ha intenzione di vaccinarsi”.