“Ad oggi reggiamo, ma cominciamo a registrare un livello di contagio soprattutto nella fascia 12-15 anni che non può non preoccuparci”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando la situazione Covid a margine della presentazione del programma di Procida Capitale italiana della cultura 2022. “Sarebbe davvero un peccato dover ridurre o comprimere l’evento per ragioni di esplosione del Covid – ha sottolineato – sarebbe davvero un delitto”.

“E’ un’altra ragione per la quale mi permetto di sollecitare i nostri cittadini a completare la campagna di vaccinazione. Mi auguro davvero che tutti diano una mano a creare condizioni di tranquillità”, ha concluso De Luca.