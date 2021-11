Gli agenti del commissariato di Sorrento, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Sorrento. In particolare nelle zone della movida. Gli operatori, nel transitare nei pressi della Circumvesuviana di Sorrento, hanno notato un uomo. Stava forzando la porta di accesso alla banchina riservata agli invalidi. Alla loro vista, si è allontanato frettolosamente nonostante gli fosse intimato l’alt. I poliziotti lo hanno raggiunto. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo ha dato in escandescenze. Iniziando a inveire contro di loro opponendo una viva resistenza ma, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, lo hanno bloccato.

Giuseppe Vitale, 30enne di Massa di Somma con precedenti di polizia, è finito in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale. Oltre ad inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, tentata truffa, rifiuto di fornire le generalità e lesioni personali.

Nel corso dell’attività sono state identificate 322 persone, controllati 114 veicoli e 3 esercizi commerciali. Infine, grazie al supporto delle unità cinofile antidroga, gli agenti hanno rinvenuto in strada, a ridosso del centro cittadino e occultato in una fioriera, un involucro con 2 grammi circa di cocaina ora sequestrato.