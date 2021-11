Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha firmato un’ordinanza urgente con la quale ha disposto la chiusura dell’edificio scolastico dell’istituto comprensivo Mazza-Colamarino di via Vittorio Veneto. Con relativa sospensione delle attivita’ didattiche in presenza, sino al giorno 19 novembre. Un provvedimento necessario a seguito di segnalazione della preside di improvviso e parziale crollo degli intonaci nel corridoio al primo piano. Al fine di garantire l’incolumita’ personale di quanti operano e lavorano all’interno della scuola. Fissato dalla preside e dai tecnici dell’ente un cronoprogramma degli interventi e delle attivita’ di verifica delle condizioni strutturali dell’intero edificio. Operazioni che caratterizzeranno i prossimi giorni, gia’ a partire dalla giornata di domani.

“Siamo intervenuti con immediatezza – spiega il sindaco Palomba – organizzando e pianificando insieme ai nostri uffici tecnici e alla dirigente scolastica tutte le azioni da porre in essere. Assicureremo, nel piu’ breve tempo possibile, il rientro in sicurezza ai ragazzi, ai docenti e all’intero personale scolastico nella sede di via Vittorio Veneto. Riconsegneremo l’immobile alla fruizione dell’utenza pubblica”.