Il tetto di un cine-teatro in Via Santa Maria 12 (ex Teatro Corona) a quarto Flegreo, nel Napoletano, è crollato la notte scorsa senza provocare feriti. La struttura, in disuso da tempo, è attigua ad una palazzina composta da 8 appartamenti, ora dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Sono 6 le famiglie costrette ad evacuare lo stabile con la direzione dei carabinieri della tenenza e dei Vigili del Fuoco. Le strade adiacenti sono chiuse. Da via Santa Maria e una parte di Corso Italia.

