Covid, muore suora in Campania: aveva scelto di non vaccinarsi

Il Covid rialza la testa anche in Irpinia e si torna a morire. Al Moscati è spirata la suora 84enne di Avellino non vaccinata che era ricoverata in terapia subintensiva dal 24 ottobre. A lutto l’istituto delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori di Corso Europa. La vittima è suor Riccarda, frequentava la chiesa del Rosario ed è descritta da chi la conosceva di persona come una donna dalla fede granitica e sempre pronta ad aiutare tutti.

Alla Città ospedaliera sono tuttora ricoverati altri 4 pazienti, uno dei quali in area gialla. Dal Presidente della Commissione regionale Sanità Enzo Alaia l’ennesimo invito a vaccinarsi per evitare altri disastri.