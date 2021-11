Covid in Campania, oggi superati gli 800 contagi. Crescono ricoveri ed incidenza

Sono 814 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania a fronte di 27.325 test processati. Dati in rialzo rispetto a ieri dove i positivi erano 493 su 29.252 test. A fornire il rilevaento è l’Unità di crisi della Regione Campania che, nel consueto bollettino pomeridiano, segnala anche 3 decessi nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato soltanto ieri. Oltre ai positivi, in aumento anche i pazienti nelle terapie intensive, oggi sono 20 mentre ieri erano 18. Salgono di due unità anche i degenti nei reparti ordinari covid, oggi sono 283. Tutti i dati sono stati aggiornati alle 23:59 di ieri, martedì 9 novembre.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 814 Test: 27.325

Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale: