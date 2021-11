Sono 820 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 16.193 test esaminati: come ogni lunedi’ il minor numero di tamponi effettuato di domenica fa aumentare il tasso di incidenza, che balza al 5,06% contro il 3,87 del giorno precedente. Sono undici le nuove vittime segnalate dal bollettino dell’Unita’ di crisi, di cui dieci relative alle ultime 48 ore. I posti occupati in terapia intensiva sono 24 (-1) mentre quelli in degenza toccano quota 309 (+9 rispetto a ieri).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 820

Test: 16.193

Deceduti: 10 (*)

nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 24

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 309

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.