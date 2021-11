Sono 780 i nuovi positivi al Covid in Campania su 23.143 test eseguiti: il tasso di incidenza si attesta al 3,37%, in lieve rialzo rispetto al 3,15 di ieri e comunque ben al di sopra della media nazionale. Il bollettino dell’Unita’ di crisi segnala una nuova vittima. Le terapie intensive occupate sono 18 (+1), i ricoverati in degenza 266 (-2).

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 780 Test: 23.143

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale: