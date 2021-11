Morti 4 no vax nelle ultime 48 ore al Covid Hospital Boscotrecase. Numeri che lasciano perplessità nel nuovo direttore della struttura Adriano De Simone. Il manager ha ufficialmente preso il posto del dimissionario Savio Marziani. Attualmente ci sono 29 persone ricoverate all’interno del presidio boschese. Di questi soltanto 6 vaccinati (un quinto). Anche in questo caso i numeri fanno realmente capire quanto i non vaccinati siano la maggior parte delle persone che sono colpite in maniera grave dal Covid.

Ma la situazione comincia a diventare preoccupante ovunque. Chiuso per Covid il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove nei giorni scorsi alcuni pazienti ricoverati nei reparti di cardiologia e ginecologia sono risultati positivi ai tamponi, con una donna che è deceduta.