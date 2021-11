Per Natale «sono abbastanza ottimista» e «credo che l’inverno sarà l’ultima battaglia dell’emergenza». Così il virologo Fabrizio Pregliasco intervenendo ad Agorà su Rai Tre. Sarà importante, ha proseguito, il ruolo della «terza dose. Un modo per rinforzare la perdita di capacità del vaccino di proteggere dall’infezione, pur mantenendosi alta la protezione rispetto ai casi più gravi». Poco prima l’esperto all’agenzia Adkronos Salute aveva anche ipotizzato che «la terza potrebbe essere l’ultima dose» del vaccino anti-Covid.

Sul Natale, in particolare, Pregliasco, pur dicendosi «abbastanza ottimista», non ha escluso «interventi chirurgicì in focolai importanti. E una valutazione delle situazioni come quelle della Sicilia, dove le quote di vaccinazioni sono basse» ha spiegato a Agorà. «Un rischio potranno essere però anche gli assembramenti per le festività. Come quelli, per citarne uno, in via del Corso a Roma», ha dettagliato.